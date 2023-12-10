12 речей, які терпить кішка тільки через любов до вас

Навіть у спокійних кішок є свої межі, але здається, що чим більше кішка вас любить, тим більше ваших дурниць вона готова терпіти.

Згідно з Jaw-Dropping Facts, є деякі вчинки людини, які кішки терпітимуть тільки від своєї улюбленої людини.

Доторкання носа

Ніс кішки дуже чутливий, і більшості з них не подобається, коли до нього торкаються. У світі кішок дотик до носа - дуже інтимний жест. Тикання носом також робить кішку дуже вразливою, оскільки, щоб зробити це, ми повинні перебувати дуже близько до її морди, тому його пропонують скупо і лише найкращим друзям. Так що якщо ваша кішка дозволяє вам доторкнутися до свого носа, це означає, що вона повністю довіряє вам і бачить у вас дуже близького компаньйона.

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Підіймання

Більшість котів не люблять, коли їх беруть на руки. Бути на руках означає бути обмеженим, а ми всі знаємо, що коти люблять свою свободу. Коли їх обмежують, вони відчувають загрозу і тому зроблять усе, щоб втекти від нас та знайти місце, де вони відчують, що контролюють своє оточення. Якщо кішку взяти на руки, у неї може виникнути відчуття, ніби її схопив хижак. Тому навіть якщо у вас дружні наміри, все може не вийти. Але це стосується не всіх котів. Кішка, яка довіряє своєму господареві, може навчитися сприймати брання на руки як жест уподобання і навіть вимагати ваших обіймів.

Обійми

Багато хто з нас вважає обійми чудовим знаком прихильності з боку близької нам людини, але це не стосується більшості наших котячих друзів. Обійми можуть викликати у кішок почуття ув'язнення і змусити їх почуватися вразливими. Обійми природним чином стискають, і якщо врахувати, наскільки мала ваша кішка, це по суті знерухомлює її. На жаль, подібний жест прихильності може бути сприйнятий як загроза. Однак, деякі кішки можуть терпіти ніжні обійми з боку людей, яким вони довіряють.

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Прямий зоровий контакт

Кішки можуть вважати прямий зоровий контакт дуже небезпечним. Краще уникати цього. Якщо ж ви дивитеся їм у вічі, і вони не мають загрозливий вигляд, це ознака того, що вони впевнені, що ви не хочете полювати на них.

Чухання живота

Кішки не люблять, коли чіпають їхній живіт, тому що це надзвичайно чутлива і вразлива частина тіла. Це м'яке підчерев'я захищає деякі з найважливіших органів. Коли кішка перевертається і показує вам свій живіт, це часто відбувається тому, що вона дуже розслаблена і дуже вам довіряє. І якщо ваша кішка коли-небудь дозволить вам доторкнутися до її живота, це дійсно комплімент. Це означає, що вона почувається з вами в повній безпеці.

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Торкання їхнього хвоста

Кішкам подобається, коли їх чіпають за хвіст, але тільки якщо це робить довірена людина. Основа котячого хвоста - ерогенна зона з безліччю нервових закінчень. У світі кішок дотик до хвостів - це дуже інтимний досвід, який відбувається між двома доброзичливими тваринами із сімейства котячих. Отже, якщо вашим кішкам подобається, коли їх гладять чи чухають у цій зоні, означає, що вони бачать у вас найкращого друга.

Купання

Кішки - дуже охайні тварини, які надають перевагу доглядати за собою без втручання людини. Більшість кішок відчувають занепокоєння та стрес через ванну, тому що вони не люблять воду. Якщо ваша кішка дозволяє вам мити та сушити її, це ознака того, що вона любить вас достатньо, щоб терпіти цей неприємний досвід.

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Їжа з рук

Кішки вважають за краще їсти їжу в тихому місці, далеко від людей і сторонніх. Більшість кішок не братимуть їжу з рук людини, якщо вона не є тим, кому вона дуже довіряє. Якщо ваш котячий друг їсть поряд з вами або бере ласощі з вашої руки, це явна ознака того, що ви найкращі друзі.

Поцілунки

Більшості кішок зазвичай не подобається, коли їх цілують, тому що вони не розуміють цього людського вираження ніжності. Наближення до них обличчя та поцілунки також можуть виявитися для багатьох кішок занадто великим вторгненням у їхній простір. Однак згодом багато котів почнуть терпіти поцілунки улюбленої людини.

Одягання їх

Кішки не люблять одяг, тому що він змушує їх почуватися обмеженими. Одягання їх викликає у них стрес. З урахуванням вищесказаного, якщо ваша кішка терпить, що ви її одягаєте, це ознака того, що ви їй справді подобаєтеся і завоювали її серце.

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Обличчям до обличчя

Кішкам не подобається, коли людина наближає до них своє обличчя, бо вони вбачають у цьому загрозу. Хоча ваша кішка знає ваше обличчя, та коли ваша набагато більша голова потрапляє в її простір і поле зору, це розглядається як агресивна поведінка, і вона може підготуватися до нападу чи втечі. Однак, якщо ваша кішка повністю вам довіряє, вона терпітиме або навіть прийме ваше обличчя у своєму просторі як жест прихильності.

Вони дозволяють чіпати свої лапи

Більшості кішок не подобається, коли торкаються їхніх лап, тому що вони надзвичайно чутливі і сповнені сенсорних рецепторів. Якщо ваша кішка терпить, коли ви торкаєтеся її лапи, це ознака того, що вона почувається з вами в повній безпеці.

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