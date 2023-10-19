Не тільки через тепло: чому кішка любить спати у вас на колінах

У багатьох будинках, де є кішки, існує емпіричне правило: якщо вона спить на вас, вам не дозволяється рухатися. Цей чудовий і незручний досвід став джерелом незліченних виправдань відмовитися від усього: від соціальних планів до роботи.

Мікель Дельгадо, консультантка з поведінки кішок із Сакраменто, пояснила в інтерв'ю виданню Inverse, чому наші коти насправді це роблять.

ЧОМУ МІЙ КІТ СИДИТЬ НА МЕНІ?

Фото: Credits

На самому базовому рівні коти люблять теплі місця, а ми є джерелом тепла. Термонейтральна зона кішки, або температура навколишнього середовища, яка підтримує постійне тепло тіла тварини, становить від 38.0 до 39,5 градусів за Цельсієм, тоді як у людини – 36,6 градусів. Люди пітніють і тремтять, а наш одяг зберігає тепло. Кішки, навіть у своїх шубах, шукають тепла від сонячних плям, обігрівачів, ноутбуків та колін, щоб зберегти тепло.

"Я не хочу, щоб це звучало так, ніби кішки використовують нас тільки для обігріву тіла", — каже Мікель Inverse. "Але це безперечно великий мотиватор".

Що це означає, коли моя кішка сидить у мене на колінах?

Фото: Credits

Ця практична поведінка має і соціальну складову. Кішки, яким подобається компанія одне одного, можуть практикувати те, що Дельгадо називає "лежанням" або притисканням одне до одного. Коли кошеня заповзає до вас на коліна, воно включає вас у свою соціальну групу. Така поведінка може бути пов'язана з тим, як воно проводить свої перші дні. Протягом перших трьох тижнів свого життя кошенята не можуть регулювати температуру свого тіла.

"Вони повністю покладаються на маму та своїх однопомітників, які зігрівають їх", — каже Дельгадо. Вони можуть привнести таку поведінку у своє життя, ставши дорослими, або виявити, що віддають перевагу самоті, а не обіймам. Дельгадо каже, що вік від двох до семи тижнів — це вирішальний період для спілкування з безліччю нових людей.

"Кошенята, з якими поводиться безліч різних людей і які мають позитивний досвід протягом цього періоду часу, з більшою ймовірністю почуватимуться комфортно з безліччю різних людей", — каже Дельгадо, — "На відміну від кошеня, з яким, можливо, займається лише одна людина". Ця стадія розвитку може впливати на те, наскільки приємна кішка загалом, у тому числі на те, чи стане вона домашньою кішкою.

Чи можу я привчити кішку сидіти у мене на колінах?

Фото: Credits

Іноді потрібно просто любити свого кота. Дельгадо закликає власників кішок поважати бажання своїх вихованців, якщо вони відразу ж стрибають на підлогу або пручаються, коли ви намагаєтеся утримати їх на колінах. Якщо ви занадто старанно намагатиметеся їх утримати, це може мати неприємні наслідки і призвести до подряпин. Вона каже, що можна використовувати ласощі, щоб навчити їх застрибувати до вас на коліна і залишатися там, але це не гарантовано. Якщо покласти ковдру на коліна, це буде більш привабливим варіантом, але зрештою все залежить від конкретної кішки. Однак є практика вставати з кішкою на колінах.

"Зробіть цей перехід якомога м'якшим", — радить Дельгадо. Спробуйте доторкнутися до них там, де вони не проти, і це буде сигналом, який їх розбудить. Повільно встаньте, щоб вони мали достатньо часу зістрибнути вниз. Несподіване забирання приємних теплих колін може їх схвилювати. Швидше за все, вони не пораняться, але грубе пробудження не змусить їх почуватися добре. Кішки виявляють прихильність багатьма іншими способами, у тому числі повільним морганням і навіть сидінням спиною до вас, тому важливо бачити, як ваша кішка виявляє свою любов, навіть якщо вона не спить у вас на колінах.

Читайте також: