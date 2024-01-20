Зеленський анонсував нові угоди щодо безпекових гарантій для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку міжнародних заходів з партнерами в Європі, зокрема щодо підписання двосторонніх угод про гарантії безпеки для України.

Про це він говорив у суботу, 20 січня, під час традиційного вечірнього звернення.

“Готуємо нові угоди з партнерами – сильні двосторонні угоди. Січень та лютий мають принести відповідні результати. Вже бачимо конкретні дати, коли можуть бути нові й сильні документи”, - зазначив президент.

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За його словами, нова архітектура безпеки повертає до життя, реанімує систему міжнародного права.

“Коли для України буде повернуто справедливість, коли наша безпека буде відновлена, це й для інших у світі працюватиме”, - підкреслив він.

Окрім того, президент повідомив про подальшу роботу з ключовими партнерами щодо конкретної оборонної підтримки “цими тижнями й місяцями”.

“Будуть нові оборонні пакети. Я вдячний усім друзям України у світі, хто розуміє, що поле бою не може просто зачекати й що порятунок життів не може бути відкладений, і всім, хто намагається пришвидшити рішення, які потрібні – потрібні саме зараз” — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Велика Британія уклала безпековий договір з Україною, який передбачає 10 років підтримки, допомогу у разі нового нападу, співпрацю в оборонному секторі. Він став першим таким реальним документом за час повномасштабної війни для нашої держави, і відкрив шлях до підписання подібних договорів із іншими міжнародними партнерами.

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