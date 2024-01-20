У Литві порадили громадянам зберігати гроші “в танках”

Одним з джерел фінансування оборони Литви можуть стати інвестиції громадян.
Міністерка економіки та інновацій Литви Аушріне Армонайте запропонувала громадянам інвестувати кошти в оборону країни замість того, щоб складати їх у "шкарпетку".
Про це повідомляє Delfi.
Розмірковуючи над джерелами фінансування оборони Литви, міністерка зазначила, що одним з них можуть бути інвестиції громадян.
"Наприклад, взяти гроші в кредит у жителів. Я чула критику ідеї таких облігацій, але ж є чимало фінансів, які ще є у людей. Може, краще не в шкарпетці тримати, а в танк вкласти", - запропонувала Аушріне Армонайте.
За її словами, дуже важливо пояснити громадянам ідею таких облігацій.
"Можливо, держава не дасть великі відсотки, але ж є люди, які добровільно підтримують Україну, думаю, вони зрозуміють”, - наголосила міністерка.
Нагадаємо, Латвія, Литва та Естонія підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону НАТО.
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