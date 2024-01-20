Постачання Taurus для України: виробник ракет зробив обнадійливу заяву

Очільник компанії, яка виробляє ракети Taurus, Йоахім Кнопф заявив, що швидке поповнення запасів ракет не стане проблемою, якщо їх вирішать передати Україні.

Німецька компанія Taurus Systems GmbH спростувала заяву експерта Соціал-демократичної партії Німеччини з питань оборони Йоганнеса Арльта про те, що оборонна промисловість Німеччини не зможе швидко поповнити запаси ракет у разі постачання їх Україні.

Про це пише DW.

"У разі відповідного замовлення виробник готовий у найкоротший термін як розгорнути виробництво нових ракет Taurus, так і доопрацювати наявні", - написав він у соцмережі.

Крім того, ще у листопаді компанія-виробник MBDA, якій належить Taurus Systems, заявляла, що здатна в найкоротші терміни не лише наростити виробництво ракет Taurus, а й принагідно інтегрувати в них нові технічні досягнення.

Постачання Україні ракет Taurus

Увечері в середу, 17 січня, у німецькому Бундестазі відхилили пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС, яка закликала федеральний уряд поставити Україні ракети Taurus.

За цю пропозицію не проголосували навіть представники “Зелених” та “Вільної демократичної партії”, які протягом тривалого часу наполягали на постачанні ракет. Політики, які належать до партій, що формують урядову коаліцію разом із соціал-демократами Олафа Шольца, не підтримали законопроєкт саме тому, що його висували опозиційні праві консерватори із ХДС/ХСС.

Раніше очільник опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц заклив канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, які, на його думку, можуть зруйнувати Керченський міст, адже мають дальність близько 500 км.

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