Вимога Шольца: ЄС проведе аудит постачань зброї Україні – що відомо

Брюссель проводить перевірку – скільки зброї країни-члени Євросоюзу надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Аудит пройде після заяв про те, що деякі країни не відправили стільки зброї, скільки могли.

Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання з посиланням на три європейських дипломата, дипломатична служба ЄС, Служба зовнішніх дій (EEAS) проводять перевірку постачання зброї державами-членами після повномасштабного вторгнення Росії.

EEAS має намір подати свої висновки столицям країн перед самітом лідерів ЄС 1 лютого. За словами одного з дипломатів, аудит спиратиметься на матеріали, подані державами-членами у відповідь на запити EEAS, які вже зустріли опір з боку деяких країн, які не бажають надавати повних даних.

Рішення про проведення перевірки ухвалили після вимоги канцлера Німеччини Олафа Шольца минулого тижня підрахувати та порівняти військові поставки країн Києву.

"Постачання зброї для України, заплановані на даний момент більшістю країн-членів ЄС, надто малі", - сказав він.

"Нам (також - ред.) потрібен огляд того, який конкретний внесок зроблять наші європейські партнери на підтримку України цього року", - додав Шольц.

Його коментарі перегукувались із приватними зауваженнями офіційних осіб інших країн ЄС щодо масштабів військових постачань, обіцяних іншими державами-членами.

Хоча зауваження Шольца сприйняли як докір іншим державам ЄС, як от Франція та Італія, чиї військові обіцянки набагато менші, його публічний заклик до більшої прозорості був приватно підтриманий високопосадовцями в Брюсселі, які вважають, що деякі країни можуть надати Києву більше зброї.

Деякі країни ЄС, окрім Німеччини, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), який частково фінансує поставки зброї до України, щоб збільшити постачання та розділити тягар витрат.

EPF, який фінансує проєкти, пов’язані з обороною у третіх країнах, не отримував підтримки від червня 2023 року, а 27 держав-членів блоку не змогли домовитися про крок щодо створення спеціальної частини – 5 мільярдів євро допомоги на рік для України.

"Ми повинні переконатися, що (EPF - ред.) повернувся на правильний шлях, і ми можемо знову використовувати його для подальших траншів підтримки України. Без EPF деякі країни-члени не надаватимуть жодної військової підтримки", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, Салліван передасть Зеленському вимогу США щодо війни з РФ.

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