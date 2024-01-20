"Прохідний двір": Ігнат про удари по території РФ та ППО окупантів

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що протиповітряна оборона Росії проріджується. Окупанти посилили засобами ППО лінію зіткнення на фронті та тимчасово окупований Крим.

Про це він розповів в інтерв'ю "Фокус".

"Подивіться у зведенні Генштабу описано, скільки ЗРК знищено — це загальна назва. ППО російське проріджується. Те, що вони лінію зіткнення ним наситили – 100%, те, що Крим насичений – 200%. Але бачите, що решта російської території не так вже і насичена засобами ППО. Там взагалі прохідний двір. Москва, Петербург, бункери Путіна будуть чимось захищені більш-менш, але дрони українського виробництва долітають і до Москви, і до Пітера, і до інших нафтобаз. Це дуже добрий знак. Вони відчувають все більш гіркий присмак війни", - зазначив він.

Ігнат також зауважив, що росіяни думали, що "СВО идет по плану", що війна їх не торкнеться. Тепер торкається всіх.

"Це отримували і ми, на жаль, протягом цих двох років – пожежі, руйнування і смерті. Тепер отримають і вони", - резюмував речник Повітряних сил.

Нагадаємо, у Брянській області, де була атакована нафтобаза, знову пролунали вибухи (відео).

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