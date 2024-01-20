"Проходной двор": Игнат об ударах по территории РФ и ПВО оккупантов

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что противовоздушная оборона России прореживается. Оккупанты усилили средствами ПВО линию столкновения на фронте и временно оккупированный Крым.

Об этом он рассказал в интервью "Фокусу".

"Посмотрите в сводке Генштаба описано, сколько ЗРК уничтожено — это общее название. ПВО российское прореживается. То, что они линию столкновения им насытили – 100%, то, что Крым насыщен – 200%. Но видите, что остальная российская территория не так уж и насыщенная средствами ПВО, там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и к другим нефтебазам. Это очень хороший знак. Они чувствуют все более горький привкус войны", — отметил он.

Игнат также отметил, что россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь затрагивает всех.

"Это получали и мы, к сожалению, в течение этих двух лет — пожары, разрушения и смерти. Теперь получат и они", — резюмировал представитель Воздушных сил.

Напомним, в Брянской области, где была атакована нефтебаза, снова раздались взрывы (видео).

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