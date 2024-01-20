Ігнат назвав найболючіші втрати для армії РФ у Криму

Знищення крейсера "Москва" у квітні 2022-го - це геніальна та найкраща операція Сил оборони України. Участь у ній взяли і повітряні, і військово-морські сили, і навіть Bayraktar долучали.

Про це в інтерв'ю "Фокус" розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Цей крейсер - це те, що дуже заважало, це флагман Чорноморського флоту, який містив багато апаратури, мав серйозні ударні функції. Знищити такий корабель було дуже непросто. Але наші Сили оборони перехитрили їх - це класика. Я думаю, що не один фільм буде знято по цій операції", - розповів представник ПС.

Окрім цього, Ігнат наголошує на важливості завданих ударів ракетами StormShadow по різних об’єктах на території Криму. Наприклад, по штабу Чорноморського флоту.

"Севастополь - це не "город русских моряков", це українське місто, тому удар був красномовним. Вже підтверджені наслідки: знищені пункти управління, вбиті окупанти. Знищення російської авіації на аеродромах — я не буду казати хто, як та якими засобами. Знищення комплексів "Тріумф" з відео підтвердженням. До цього долучалися Сили спеціальних операцій, ГУР — це не тільки Повітряні сили, а усі комплексі. І Гвардійське, і Джанкой, коли по поїзду прийшли боєприпаси", - розповів представник ПС.

Також Ігнат наголосив, що про ворогові треба бити. Це логістика, забезпечення, бази, пункти управління, наголосив Ігнат.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов анонсував більше ударів по окупантах в Криму. Адже необхідно продовжувати тиск на країну-агресорку. Зокрема, на півострові.

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