Буданов анонсував більше ударів по окупантах в Криму

Потрібно продовжувати атаки на півострові з повітря.

Спецоперації українських Сил оборони на території анексованого Росією Криму триватимуть. Адже необхідно продовжувати тиск на країну-агресорку. Зокрема, на півострові.

Про це в інтерв'ю Financial Times заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, потрібно продовжувати атаки на півострові з повітря, використовувати морські ударні безпілотники, а також проводити секретні спецоперації.

"Наші підрозділи торік неодноразово входили до Криму", - наголосив керівник української розвідки.

Щобільше - активні дії спецпризначенців будуть тривати й надалі. Адже, заявив очільник ГУР, один із пріоритетів відповідних місій - руйнація логістики збройних сил РФ у Криму.

Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес заявляє, що Крим допоможе виграти війну. З його слів, анексований півострів є найважливішим шматком української території, яка досі захоплена Москвою. Це можна назвати "вирішальною територією".

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