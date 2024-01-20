Макрон пояснив, чому слід продовжувати підтримувати Україну

Росія не має і не може перемогти у цій війні.

Президент Франції Еммануель Макрон запевнив Україну в подальшій підтримці. Він заявив, що перемога Росії означатиме кінець безпеки Європи.

Про це Макрон сказав під час звернення до збройних сил на військово-морській базі Шербур, пише BILD.

Україна є гарантом безпеки Європи

Як наголосив французький лідер, європейці не в стані війни з Росією, але їхній обов'язок – зробити її перемогу неможливою.

"Ми не можемо дозволити Росії повірити, що вона може виграти війну. Перемога Росії означала б кінець європейської безпеки. Тому ми продовжуємо підтримувати українців", – запевнив Макрон.

Він зауважив, що Франція доводить свою позицію через підготовку українських військових, постачання артилерії, протиповітряної оборони та далекобійних ракет.

"Ми також будемо впроваджувати інновації, щоб подолати виклик, пов'язаний із масовим використанням безпілотників, для чого Франція покладається на свою оборонну промисловість", – сказав Макрон.

За словами президента, наразі оборонна промисловість перебуває у режимі війни, тож може працювати швидше та більше, ніж раніше.

Раніше Макрон сказав, що Франція стане ще однією країною, яка підпише з Україною безпекову угоду.

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