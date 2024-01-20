Залишилася в осередку пожежі: на Вінниччині живцем згоріла маленька дитина

Під час займання брат з сестрою встигли вибігти з будинку, а дівчинка залишилася.

У селі Лучинчик Вінницької області під час пожежі в будинку трагічно загинула 3-річна дитина.

Про це повідомили у ДСНС.

"Вдома без нагляду дорослих залишилося троє неповнолітніх дітей. Загорілося в одній із кімнат будинку, де була буржуйка. Коли спалахнуло, старші діти - 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик - одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.

Прибувши на виклик, бійці ДСНС пожежу ліквідували.

Що ж стало причиною виникнення загоряння та загибелі малолітньої дитини, наразі встановлюється.

Нагадаємо, у Самборі, вогонь забрав життя чоловіка з 2-річною онучкою. Пожежа виникла в одноповерховому 3-квартирному дерев’яному житловому будинку.

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