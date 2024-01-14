У Рівному горіла квартира в дев'ятиповерхівці: загинув молодий хлопець (фото)

В одній із квартир рятувальники виявили тіло хлопця 2002 року народження.
У неділю, 14 січня, у Рівному горіла квартира у житловій дев'ятиповерхівці.
Про це передає ДСНС.
Вогнеборці, що прибули на місце події, в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло хлопця 2002 року народження.
Ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої. Його було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.
Загалом під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 15 людей.
До гасіння було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.
Раніше повідомлялося, що на Вінничині під час пожежі загинула 82-річна жінка.
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