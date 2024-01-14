У Рівному горіла квартира в дев'ятиповерхівці: загинув молодий хлопець (фото)

В одній із квартир рятувальники виявили тіло хлопця 2002 року народження.

У неділю, 14 січня, у Рівному горіла квартира у житловій дев'ятиповерхівці.

Про це передає ДСНС.

Вогнеборці, що прибули на місце події, в одній із квартир на 7 поверсі виявили тіло хлопця 2002 року народження.

Помешкання, де спалахнула пожежа

Ще одного чоловіка 1984 року народження з ознаками отруєння чадним газом вивели на свіже повітря та передали працівникам швидкої. Його було госпіталізовано до обласної клінічної лікарні.

Постраждалий чоловік

Загалом під час гасіння пожежі з будинку евакуювали 15 людей.

До гасіння було залучено 13 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причина пожежі та розмір збитків встановлюються.

Пожежа у Рівному

Раніше повідомлялося, що на Вінничині під час пожежі загинула 82-річна жінка.

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