Блекаут у Ростові: експерт назвав причину, пов'язану з армією РФ

Об'єкти, які постачають світло та тепло для потреба окупаційній армії, є легальною військовою ціллю.

Інфраструктурні об’єкти в Ростові-на-Дону можуть бути законними цілями для Сил оборони України, оскільки це російське місто перетворилося на один із найголовніших логістичних пунктів для окупаційних військ.

Таку думку висловив військовий експерт Роман Світан у коментарі “24 Каналу”.

За його словами, Ростов став таким собі військовим хабом, в місті перебуває величезна кількість російських військ, систем управління, командних пунктів, ППО тощо.

Об'єкти, які живлять їх світлом та постачають тепло, на переконання Романа Світана, є легальною військовою ціллю.

“Знищитися такі об'єкти могли різними засобами – дальніми, роботою ДРГ, внутрішнім партизанським спротивом. Такий хід – грамотний і правильний. Він може повністю перекрити рух цим логістичним ланцюжком. Росіянам уже час навчитись електрику відрами носити, аби себе забезпечити”, – зауважив експерт.

У російському Ростові-на-Дону блекаут стався напередодні, 13 січня. У кількох районах міста в будинках зникло світло, а разом з ним – вода та опалення.

Нагадаємо, на початку 2024 року у Росії настав справжній комунальний апокаліпсис. Те, що спочатку видавалося як поодинокі аварії, переросло у справжній колапс. Уже щонайменше у 19 регіонах РФ у розпал зими люди сидять без опалення, а подекуди – без світла і води. У квартирах масово вибухають батареї і рвуться труби.

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