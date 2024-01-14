Блэкаут в Ростове: эксперт назвал причину, связанную с армией РФ

Инфраструктурные объекты в Ростове-на-Дону могут быть законными целями для Сил обороны Украины, поскольку этот российский город превратился в один из главных логистических пунктов для оккупационных войск.

Такое мнение высказал военный эксперт Роман Свитан в комментарии "24 каналу".

По его словам, Ростов стал неким военным хабом, в городе находится огромное количество российских войск, систем управления, командных пунктов, ПВО и т.д.

Объекты, которые питают их светом и снабжают тепло, по убеждению Романа Свитана, являются легальной военной целью.

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“Уничтожиться такие объекты могли разными средствами – дальними, работой ДРГ, внутренним партизанским сопротивлением. Такой ход – грамотный и правильный. Он может полностью перекрыть движение этой логистической цепочкой. Россиянам уже пора научиться электричество ведрами носить, чтобы себя обеспечить”, – отметил эксперт.

В российском Ростове-на-Дону блекаут произошел накануне, 13 января. В нескольких районах города в домах исчез свет, а вместе с ним – вода и отопление.

Напомним, в начале 2024 года в России наступил настоящий коммунальный апокалипсис. То, что первоначально казалось редкими авариями, переросло в настоящий коллапс. Уже по меньшей мере в 19 регионах РФ в разгар зимы люди сидят без отопления, а иногда – без света и воды. В квартирах массово взрываются батареи и рвутся трубы.

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