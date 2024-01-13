В российских тюрьмах отключают отопление: с какой целью

В России температура упала до -35°C, и сильные морозы Владимир Путин решил использовать для пополнения личного состава своего войска. Да, в колониях отключают отопление, чтобы заключенные охотнее шли воевать до Украины.

Об этом пишет BILD.

"Не хочешь умирать на фронте? Замерзнешь в тюрьме!"

По словам основополагательница проекта "Русь Сидящая" Ольги Романовой, власти РФ рассчитывают на то, что условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину.

"В России есть три группы населения, к которым большинство не испытывает сочувствия, когда они умирают на фронте. Это заключенные, национальные меньшинства, живущие в бедных регионах вдали от Москвы, и новые граждане. Пока эти три группы воюют и умирают в Украине Путин может создавать иллюзию нормальности для других", — говорит она.

Впрочем, успех частей заключенных достаточно ограничен, отмечает Романова, и об этом красноречиво свидетельствуют текущие события на фронте. "Зэков" просто массово посылают на фронт, где они становятся "пушечным мясом".

Более того, в российских тюрьмах к войне привлекают не только мужчин. Случаи вербовки женщин-узников становятся все чаще. В настоящее время в Украине воюют около 1000 россиянок.

Напомним, в России наступил настоящий коммунальный апокалипсис. То, что первоначально казалось как редкие аварии, переросло в настоящий коллапс. Уже по меньшей мере в 19 регионах РФ в разгар зимы люди сидят без отопления, а иногда – без света и воды. В квартирах массово взрываются батареи и рвутся трубы. Обещавшие заморозить Европу и Украину теперь умоляют Путина о помощи.

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