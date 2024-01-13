Опять не долетела: ракета РФ упала в Краснодарском крае – видео

Российская ракета, которую оккупанты запустили по территории Украины, снова не долетела и упала на территории Краснодарского края.

Видео показал блоггер Денис Казанский.

"Очевидно, из-за санкций штамповать ракеты оккупантам приходится с каких-то северокорейских запчастей. Уже после каждого обстрела последовали такие инциденты, и ракеты все чаще падают на головы самих россиян", — написал он.

Как рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, во время утренней атаки более 20 ракет не долетели до своих целей.

Напомним, Минобороны РФ подтвердило, что 2 января российская ракета упала на село в Воронежской области. В ведомстве заявили о "внештатном схождении авиационного боеприпаса".

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