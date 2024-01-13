Знову не долетіла: ракета РФ впала у Краснодарському краї – відео

Росія знову атакує власні території своїми ж ракетами.
Російська ракета, яку окупанти запустили по території України, знову не долетіла і впала на території Краснодарського краю.
Відео показав блогер Денис Казанський.
"Очевидно, через санкції штампувати ракети окупантам доводиться з якихось північнокорейських запчастин. Вже після кожного обстрілу пішли такі інциденти, і ракети дедалі частіше падають на голови самих росіян", - написав він.
Як розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей.
Нагадаємо, Міноборони РФ підтвердило, що 2 січня російська ракета впала на село у Воронезькій області. У відомстві заявили про "позаштатне сходження авіаційного боєприпасу".
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