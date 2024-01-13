Під час ранкової атаки понад 20 ракет не долетіли до своїх цілей: Ігнат розповів чому

Під час атаки по Україні зранку 13 січня не всі російські ракети досягнули своєї мети. Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

З його слів, понад 20 повітряних об'єктів (окрім тих восьми, якими атакував ворог) не досягнули своїх цілей: або впали в полі, або підірвалися у повітрі, або вплинули засоби радіоелектронної боротьби українських Сил оборони.

"Тому результати сьогоднішнього відбиття повітряного нападу маємо такі. Можна в актив записати ще тих понад 20 (ракет - Ред.), про які ми написали у нашому офіційному повідомленні. Тому на картинці (інфографіка ПС про результати роботи - Ред.) всього вісім, по яких відпрацювала протиповітряна оборона", - наголосив Ігнат.

Російські ракети не лише протидію отримують від Сил оборони, але і дедалі гірше летять "точно в цель". Представник ПС зауважує, що є погіршення - "ракети стають менш якісними і не долітають до своїх цілей".

Крім того, Юрій Ігнат припустив, що таке погіршення якості може стосуватися і російських дронів-камікадзе.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ворожі повітряні цілі стають менш якісними і не долітають! Ігнат пояснив кількість збитих ракет

Ракетна атака 13 січня

Під час масованого удару по Україні окупанти застосували "Кинджали", авіаційні і крилаті ракети. Було зафіксовано 40 засобів повітряного нападу російської армії. Силами ППО було знищено вісім крилатих ракет.

Речник ПС Юрій Ігнат розповів, що атака була комбінованою - із застосуванням різних типів озброєння. Фактично такими були і попередні обстріли. Зокрема, 8 січня.

Відомо, що зранку російська армія запустила по Україні шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К. Половина з них не досягла цілей.

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