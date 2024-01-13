Польща знову піднімала авіацію через ракетні удари РФ по Україні

Авіація Польщі та союзників була напоготові через чергову ракетну атаку росіян по Україні.

Збройні сили Польща вранці 13 січня приводили свою авіацію до стану бойової готовності через ракетні удари Росії по території України.

Про це повідомило Оперативне командування польських Збройних сил, пише Polskie Radio.

Так, авіація союзників та Польщі була задіяна з огляду на "підвищену активність дальньої авіації Російської Федерації, пов’язану з намірами завдати ударів по території України".

Вже через деякий час у зв’язку зі зниженням рівня загрози авіація Польщі та союзників повернулась до стандартних дій, оголосили в Оперативному командуванні польських ЗС.

"Польська армія постійно моніторить ситуацію на території України та залишається в постійній готовності до забезпечення безпеки повітряного простору Польщі", – підкреслили там.

Нагадаємо, 29 грудня 2023 року повітряний простір Польщі порушила російська ракета. За словами військових, ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулась до України.

Читайте також провідні новини дня: