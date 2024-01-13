Ранковий обстріл України: де лунали вибухи та де працювала ППО

В Україні масштабна повітряна тривога, яка була оголошена сьогодні, 13 січня, о 6 годині ранку через ракетну небезпеку, тривала майже дві години.

За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ випустили територією країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95, а також винищувачів МіГ-31 і бомбардувальників Ту-22.

Де лунали вибухи - у новині ТСН.ua

Чернігів

У Чернігові було чути вибухи сьогодні вранці, 13 січня. У районі міста працювали сили ППО.

"Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо без постраждалих", - зазначив очільник ОВА Чаус.

Кременчук і Дніпро

Під час повітряної тривоги вранці 13 січня пролунали вибухи у Кременчуці Полтавської області. У Дніпрі теж було гучно.

Кропивницький

Близько 6:39 прогриміли вибухи у Кропивницькому.

Полтавщина

Під ударом перебувала і Полтавщина.

В ОВА повідомили, що ракета впала, але не розірвалась в приватному дворі на

"По решті областей де були вибухи – спрацювала ПВО, про пошкодження не повідомлялось", - зазначили в ОВА.

Рівненщина

У Рівненській області також пролунали вибухи. Під час повітряної тривоги в небі над регіоном працювали сили протиповітряної оборони.

"В області під час повітряної тривоги працювало ППО. Усе минулося без пошкоджень і наслідків", - йдеться у дописі очільника ОВА.

Також вибухи лунали в Івано-Франківську. Про наслідки наразі не повідомляється.

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