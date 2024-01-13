В Івано-Франківській області пролунали вибухи

В Івано-Франківській області під час повітряної тривоги зранку в суботу, 13 січня, було чутно звуки вибухів. Сирени лунають в області від 06:32.

Про це повідомляють моніторингові канали та місцеві медіа.

"Вибухи в Івано-Франківську", - повідомив Telegram-канал "Івано-Франківськ 24/7".

До слова, близько 08:00 Повітряні сили попередили, що крилаті ракети рухаються на захід - у напрямку Івано-Франківська.

Як повідомлялося, на світанку 13 січня в Україні почали оголошувати тривогу через загрозу ракетних ударів. Зокрема, кілька разів Повітряні сили повідомили про пуски "Кинджалів". Зокрема, у напрямку Києва.

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