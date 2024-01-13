В Ивано-Франковской области раздались взрывы

В Ивано-Франковской области во время воздушной тревоги утром в субботу, 13 января, были слышны звуки взрывов. Сирены раздаются в области от 06:32.

Об этом сообщают мониторинговые каналы и местные медиа.

"Взрывы в Ивано-Франковске", — сообщил Telegram-канал "Ивано-Франковск 24/7".

К слову, около 08:00 Воздушные силы предупредили, что крылатые ракеты двигаются на запад — в направлении Ивано-Франковска.

Как сообщалось, на рассвете 13 января в Украине начали объявлять тревогу из-за угрозы ракетных ударов. В частности, несколько раз Воздушные силы сообщили о пусках "Кинжалов". В частности, в направлении Киева.

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