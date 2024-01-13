У Чернігові сталися вибухи: що відомо про ракетну атаку

Зранку суботи, 13 січня, під час повітряної тривоги у Чернігові пролунали вибухи. Це спрацювали сили ППО. Виникли пошкодження.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

"Вибухи у Чернігові - це робота ППО. Перебувайте в укриттях", - наголосив міський очільник.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Часу підтвердив роботу ППО в регіоні та повідомив про наслідки.

"Є пошкодження. Поки не розголошуємо місць. Усі служби працюють. Попередньо, без постраждалих", - йдеться у дописі Чауса.

Своєю чергою, керівник МВА Дмитро Брижинський уточнив, що сталися пошкодження в приватному секторі Чернігова. Наразі на місці працюють фахівці. Зокрема, для визначення обсягів збитків.