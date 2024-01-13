У Кропивницькому зранку лунали вибухи: що сталося

Сирени лунали в регіоні близько двох годин.

Зранку 13 січня під час масштабної повітряної тривоги у Кропивницькому було чутно вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ранок розпочався масованою ворожою ракетною атакою. На Кіровоградщині відпрацювали захисники неба", - поінформував керівник ОВА.

За його словами, попередньо, минулося без постраждалих і руйнувань.

До слова,на Кіровоградщині повітряна тривога тривала від 06:21 до 08:12. Командування ПС попереджало про небезпеку у регіоні. Згодом у Кропивницькому сталися вибухи.

Як повідомлялося, зранку 13 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу, пов'язану із запусками ракет. Повітряні сили попереджали про зліт МіГів на території РФ.

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