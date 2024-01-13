Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кропивницькому зранку лунали вибухи: що сталося

У Кропивницькому зранку лунали вибухи: що сталося

Вибух. / Фото: Associated Press

Сирени лунали в регіоні близько двох годин.

Зранку 13 січня під час масштабної повітряної тривоги у Кропивницькому було чутно вибухи. Вони були пов'язані з роботою ППО.

Про це повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ранок розпочався масованою ворожою ракетною атакою. На Кіровоградщині відпрацювали захисники неба", - поінформував керівник ОВА.

За його словами, попередньо, минулося без постраждалих і руйнувань.

До слова,на Кіровоградщині повітряна тривога тривала від 06:21 до 08:12. Командування ПС попереджало про небезпеку у регіоні. Згодом у Кропивницькому сталися вибухи.

Як повідомлялося, зранку 13 січня в Україні було оголошено повітряну тривогу, пов'язану із запусками ракет. Повітряні сили попереджали про зліт МіГів на території РФ.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація