Окупанти просуваються під Авдіївкою - ISW

Російські війська досягли незначного "успіху" на північний захід від Авдіївки. Вони просунулися на схід від Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході міста. ЗСУ здійснює на цьому напрямку контратаки.

Про це повідомили аналітики ISW.

Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися поблизу водоочисних споруд у районі коксохімічного заводу, що загалом узгоджується з наявними геолокаційними записами. Однак аналітики не можуть підтвердити цю інформацію.

Російські та українські сили повідомляли про продовження бойових дій на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки, Очеретиного, Степового.

Командувач Таврійського угруповання військ ЗСУ Олександр Тарнавський заявив про високі втрати серед іноземців та мігрантів, які воюють у лавах російських військ на Таврійському напрямку (Авдіївка, район кордону Донецької і Запорізької областей та захід Запорізької області) через погане навчання.

Раніше аналітики повідомили, що окупанти готуються до вирішального штурму Авдіївки. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: