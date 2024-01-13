Оккупанты продвигаются под Авдеевкой — ISW

Российские войска достигли незначительного "успеха" к северо-западу отАвдеевки. Они продвинулись к востоку от Авдеевского коксохимического завода на северо-западе города. ВСУ осуществляют в этом направлении контратаки.

Об этом сообщили аналитики ISW.

Российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись вблизи водоочистных сооружений в районе коксохимического завода, что согласуется с имеющимися геолокационными записями. Однако аналитики не могут подтвердить эту информацию.

Российские и украинские силы сообщали о продолжении боевых действий северо-западнее Авдеевки возле Новобахмутовки, Очеретиного, Степного.

Командующий Таврической группировкой войск ВСУ Александр Тарнавский заявил о высоких потерях среди иностранцев и мигрантов, воюющих в рядах российских войск на Таврическом направлении (Авдеевка, район границы Донецкой и Запорожской областей и запад Запорожской области) из-за плохой учебы.

Ранее аналитики сообщили, что оккупанты готовятся к решающему штурму Авдеевки. Больше об этом читайте в новости.

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