Военный эксперт прокомментировал возможность обострения в Авдеевке

Обострение в Авдеевке может произойти. Этого нужно ждать.

Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA выразил офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров.

Нам нужны боеприпасы

В то же время следует понимать, говорит эксперт, что силы врага, сосредоточенные в районе Авдеевки, истощены. Им нужно подтянуть свежие резервы, технику, которую они подвозят, как правило, с интервалом в 7-10 дней.

"Я также вижу определенный всплеск в статистике, в сводках нашего Генерального штаба потерь врага. Потому что, как правило, противник сразу бросает резервы на поле боя", – отмечает Крамаров.

Безусловно, нам сейчас нужно получить помощь от наших западных партнеров в виде боекомплекта. В период условного снижения интенсивности боевых действий это критически необходимо, не говоря уже о другом оружии, танках, артиллерии и т.д.

"Сейчас очень и очень необходим был бы просто полный боекомплект. Так мы смогли бы лучше подготовиться к новой волне интенсификации боевых действий", – утверждает эксперт.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что кафиры пытаются держать в напряжении всю линию обороны этого города. Он также прогнозирует очередную волну обострения в скором времени.

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