В Авдеевке может быть очередное обострение: Барабаш о ситуации в городе

Российская оккупационная армия пытается держать в напряжении всю линию обороны вокруг Авдеевки Донецкой области. Может быть очередное обострение на этом участке фронта.

Об этом рассказал руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала "Эспрессо".

"Общаясь с командирами, понимаем, что, скорее всего, будет очередное обострение. Когда подмерзнут почвы, россияне снова поедут техникой. Ребята видят перехваты, есть определенная перегруппировка. Россияне накапливают силы, поэтому стоит ожидать опять какого-то обострения", — сообщил он.

По словам Барабаша, штурмовых действий стало меньше, но оккупанты пытаются держать в напряжении всю линию обороны вокруг города то с юга, то с севера, по флангам, в лобовую.

"Например, промка является серой зоной. Оккупанты пытаются туда заходить, а украинские войска не дают им пройти. Как только они туда заходят, ВСУ отрабатывают артиллерией", — подчеркнул он.

В Степном оккупанты также активно пытались проводить штурмовые действия. Впрочем, контроля за этим населенным пунктом нет.

Напомним, РФ устроила ракетную атаку по Авдеевке 3 января. В результате обстрела есть погибший и пострадавший. В военной администрации призвали к эвакуации из города, ежедневно подвергающегося российским обстрелам.

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