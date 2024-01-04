Ночная атака дронов и ракет: Воздушные силы рассказали о целях врага

В ночь на четверг, 4 января, российские захватнические войска выпустили по Украине два беспилотника Shahed. Они были уничтожены силами ПВО. Кроме того, РФ ударила ракетами.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

Ударные БпЛА типа "Shahed-136/131" оккупанты запускали с юго-восточного направления. Обе дроны были уничтожены в Хмельницкой области.

Воздушные силы сообщили, что российская армия также ударила тремя управляемыми зенитными ракетами по Харьковской и Донецкой областях.

Напомним, вечером 3 января, Харьков снова попал под обстрел. оккупационной армии. Россияне нанесли два удара по городу. Предварительно – ракетами С-300. Повреждена инфраструктура в центральной части города.

Также оккупанты ночью обстреляли Курахово в Донецкой области. Разрушены детсад, школа, профилакторий и кафе. Повреждены многоэтажки.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что произошло ночью? Новости 8:00 4 января 2024 года

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