Непрерывные обстрелы Херсонщины: снова есть погибшие

Оккупанты почти 100 раз ударили по области.

В результате российских обстрелов за прошедшие сутки в Херсонской области погибли два человека. Армия РФ 97 раз ударила по территории области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Оккупанты выпустили 486 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации. В городе Херсон враг выпустил 19 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, учебное заведение в Херсонском районе, территорию предприятия в Бериславе. Из-за российской агрессии два человека погибли", — написал он.

Напомним:

По данным областной военной администрации, с начала деоккупации по состоянию на 1 января 2024 года в Херсонской области от российской вооруженной агрессии пострадали 2460 человек.

За это время в регионе погибли 454 человека, в том числе 11 детей, ранены 2006 человек, из них 83 ребенка, сообщили в ОВА.

С начала деоккупации в Херсонской городской территориальной громаде из-за вооруженной агрессии РФ повреждены 4053 объекта.

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