Оккупанты запустили два дрона: в ВСУ объяснили цель россиян

В ночь на четверг, 4 января, российские оккупанты запустили по территории Украины два беспилотника. Это – один из элементов тактических действий захватчиков.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного прессцентра "Сил обороны юга Украины" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, таким образом, россияне пытаются истощать систему ПВО и продолжать разведывать позиции.

"В нашей зоне ответственности было характерно то, что эти дроны прошли, пытаясь обойти ПВО почти одновременно с атакой КАБами… И на этот раз снова враг направил их по Бериславщине, где уже фактически уничтожена инфраструктура. Под огнем оказалась больница, банковские учреждения", — заявила Гуменюк.

Гуменюк также подчеркнула, что разница в дронах – маркировка.

"Во время атак по остаткам мы идентифицируем, что есть разница между теми дронами, которые поставляются из-за границы, и которые они изготавливают на своей территории. Они их особым способом маркируют", — пояснила представительница ВСУ.

К слову, поздно вечером в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Вражеские БПЛА держали курс на запад.

Напомним, вечером в среду, 3 января, Харьков снова попал под обстрел. Российские оккупанты нанесли два удара по городу. Предварительно – ракетами С-300.

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