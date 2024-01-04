Где атаковали оккупанты: Генштаб сообщил последние новости с фронта

За прошедшие сутки произошло 58 боевых столкновений. Всего враг нанес 7 ракетных и 58 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 3 атаки врага в районе Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не совершал.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки оккупантов вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 19 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники продолжают сдерживать врага у Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 14 атак.

На Шахтерском направлении кафиры наступательных (штурмовых) действий не вели.

На Запорожском направлении украинские защитники отбили атаку противника в районе Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Потери врага

Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки наша авиация нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили район сосредоточения личного состава противника, 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и 2 пункта управления противника.

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