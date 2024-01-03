Прогноз погоды на 4 января: где в Украине будут мороз и снег

В четверг, 4 января, погода в Украине будет контрастной: в одних регионах оттепель, а в других – холодно. Местами – осадки.

Об этом сообщили синоптики "Укргидрометцентра".

В Закарпатье и юго-восточной части будет умеренный дождь. В северо-восточной части страны и в Карпатах – снег и мокрый снег. Лишь в южной части днем без осадков. Ночью и утром в северной и северо-восточной частях на дорогах местами гололедица.

Ночью температура воздуха в большинстве регионов будет 1-6° тепла. В Харьковской, Полтавской и Киевской областях столбики термометров покажут от 2° тепла до 3° мороза.

Днем в Украине температура будет +3-8°. В Закарпатье, Прикарпатье и на юге страны — 7-12° тепла. В Черниговской и Сумской областях ночью синоптики прогнозируют 6-11° мороза, а днем 1-6° мороза.

Прогноз погоды в Украине на 4 января. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киеве 4 января облачно. В регионе небольшой мокрый снег с переходом в дождь. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Скорость юго-западного ветра – 5-10 м/с.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +2...-3°, а днем 3-8° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 0-2° тепла, а днем – около +5°.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали о погоде на неделю. Кое-где температура снизится до 18° мороза.

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