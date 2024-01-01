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Какому знаку Зодиака повезет 2-3 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
622
Время на прочтение
2 мин
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Какому знаку Зодиака повезет 2-3 января

Рак / Фото: Credits

Везение нужно всегда и всем, но в наше – непростое – время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды – да и сама судьба – находятся на твоей стороне. 

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет в эти дни – 2-3 января?

21-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, будет подталкивать нас к активным действиям – продолжению работы, начатой накануне. Если же вчера – по причине праздника – ничего начато не было, в эти дни можно составлять перспективные планы, ставить цели и разрабатывать стратегию и тактику их достижения. Время также подходит для романтических свиданий с далеко идущими последствиями – так, можно признаваться в любви, делать предложение руки и сердца и объявлять о помолвке. 

Рак

Ракам в эти дни удача будет сопутствовать в решении любых вопросов профессионального характера, поэтому звезды советуют им браться даже за те дела, которых они обычно – в силу их невыполнимости – стараются «обойти стороной». В это время они справятся с ними легко и без напряжения, особенно если поработают над своей самооценкой, которая у них традиционно «хромает». 

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Дата публикации
Просмотры
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