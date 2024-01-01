Якому знаку зодіаку пощастить 2-3 січня

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить цими днями – 2-3 січня?

21-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, підштовхуватиме нас до активних дій – продовження роботи, розпочатої напередодні. Якщо ж учора – через свято – нічого розпочато не було, цими днями можна складати перспективні плани, ставити цілі та розробляти стратегію й тактику їх досягнення. Час також вдалий для романтичних побачень з далекосяжними наслідками – так, можна освідчуватися в коханні, робити пропозицію руки й серця і оголошувати про заручини.

Рак

Раків цими днями супроводжуватиме успіх у вирішенні будь-яких питань професійного характеру, тому зірки радять їм братися навіть до тих справ, яких вони зазвичай – через їхню нездійсненність – намагаються уникнути. В цей час вони впораються з ними легко і без напруженості, особливо якщо попрацюють над своєю самооцінкою, яка у них традиційно "кульгає".

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