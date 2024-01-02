Астрологічний прогноз на 2-3 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: у 21-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, можна розпочинати будь-які справи – як правило, вони виявляться вдалими.

Символ дня: Колісниця.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: білий, бузковий, лавандовий, фіолетовий.

Щасливе каміння дня: авантюрин, циркон, олександрит, обсидіан.

За яку частину тіла відповідає: печінка.

Хвороби дня: через велику вразливість печінки необхідно відмовитися від усього жирного та смаженого, а також алкоголю.

Харчування дня: до раціону необхідно включити овочі та ягоди червоного кольору – моркву, буряк, журавлину, гранати – та трав'яні чаї.

Стрижка дня: можна не лише стригтися, а й повністю змінювати імідж.

Магія та містика дня: можна захищати своє житло від негативу, віднажуючи від свого порога недоброзичливо налаштованих людей.

Сни дня: сни нинішньої ночі віщими не є, та й взагалі не мають особливого значення, тому на них можна не звертати уваги.

Табу дня: не можна залишати без уваги навіть маленьку ранку — її обов'язково потрібно обробити за всіма правилами.

Цитата дня: "Єдиний спосіб щось дізнатися — щось робити" (Бернард Шоу).

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