Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти випустили 552 снаряди на Херсонщині: куди влучив ворог

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
110
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти випустили 552 снаряди на Херсонщині: куди влучив ворог

Наслідки обстрілу Херсона / Ілюстративне фото / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Загарбники гатили по області з різних видів озброєння, внаслідок чого було поранено одну людину.

Російські війська протягом 2 січня влаштували 121 обстріл по Херсонській області, поціливши зокрема по житлових кварталах.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу окупанти 121 раз обстріляли Херсонщину, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Сам Херсон ворог обстріляв 44 снарядами.

Читайте провідні новини дня:

Російські військові влучили по:

  • житлових кварталах населених пунктів області;
  • медустановах, адмінбудівлі, навчальних закладах, бібліотеці та станції у Херсонському районі;
  • заводу у Бериславському районі.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

До слова, російські війська протягом доби також атакували 23 населених пункти Запорізької області – зафіксовано 134 удари. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
110
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація