Окупанти випустили 552 снаряди на Херсонщині: куди влучив ворог

Загарбники гатили по області з різних видів озброєння, внаслідок чого було поранено одну людину.

Російські війська протягом 2 січня влаштували 121 обстріл по Херсонській області, поціливши зокрема по житлових кварталах.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За минулу добу окупанти 121 раз обстріляли Херсонщину, випустивши 552 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Сам Херсон ворог обстріляв 44 снарядами.

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Російські військові влучили по:

житлових кварталах населених пунктів області;

медустановах, адмінбудівлі, навчальних закладах, бібліотеці та станції у Херсонському районі;

заводу у Бериславському районі.

Внаслідок ворожих обстрілів одна людина отримала поранення.

До слова, російські війська протягом доби також атакували 23 населених пункти Запорізької області – зафіксовано 134 удари. Внаслідок атаки загинули двоє людей.

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