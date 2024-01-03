ЗСУ просунулися вперед на Запорізькому напрямку - Генштаб

Також ЗСУ відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області.
Збройні сили мають успіх у районі Вербового - українські захисники змусили окупантів покинути деякі позиції, просунувшись вперед.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ за 3 січня.
"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області. В районі Вербового наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, на Авдіївському напрямку Збройні сили України покращили тактичне положення південно-східніше Новобахмутівки.
"Водночас, Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту", - зазначає українське командування.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ЗСУ відбили атаки окупаційних військ біля Кліщіївки і Роботиного.
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