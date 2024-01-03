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Боррель відреагував на масовані атаки Росії по Україні

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Боррель відреагував на масовані атаки Росії по Україні

Ракетний удар по Києву 2 січня 2024-го. / Фото: Associated Press

Окупанти ціляться у цивільних.

Країна агресорка Російська Федерація буде нести відповідальність за свої воєнні злочини в Україні.

Про це у соцмережі X написав верховний представник із зовнішньої політики та глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Боррель наголосив, що Москва розпочала новий рік з того, що випустила понад сотню повітряних цілей по українських містах. 

"Новий рік Росія розпочала з того, що випустила понад сотню ракет і безпілотників по Києву, Харкову та іншим містам, вдаривши по мирному населенню, зруйнувавши житлові квартали та життєзабезпечувальну інфраструктуру. Росія буде притягнута до відповідальності за свої військові злочини", - заявив Боррель.

Нагадаємо, РФ здійснила масований удар по Києву та Харкову 2 січня. Загарбники застосували 99 ракет різних типів. Було знищено знищено 72 повітряні цілі. Також ППО ліквідувала усі 35 запущені дрони.

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Дата публікації
Перегляди
129
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