Українцям у січні підвищать пенсії: кому і наскільки

В Україні від 1 січня 2024-го підвищать розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати, а тому це є підставою для перерахунку пенсій певним категоріям українців.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду.

Зазначається, що вже від наступного року мінімальна заробітна плата зросте від 6700 грн до 7100 грн.

"У зв’язку з цим переглянуть пенсії непрацюючим особам, які досягли 65 років та мають повний страховий стаж (30 років - жінки і 35 років - чоловіки): мінімальний розмір пенсій таких пенсіонерів від 1 січня 2024 року не може бути меншим за 40% мінімальної зарплати - 2 840 грн", - йдеться у повідомлення ПФУ.

Також від 1 січня зростають розміри прожиткового мінімуму. Зокрема, для осіб, які втратили працездатність, він збільшується до 2361 грн. Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць - до 2 920 грн.

Крім того, від нового року з 258,90 до 292,00 грн зросте розмір надбавки до пенсії почесним донорам України, який обчислюється як 10% розміру прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць.

"Водночас перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться від 1 березня разом зі щорічною індексацією пенсій", - наголошують у пенсійному фонді.

Як повідомлялося, підвищення пенсій 2024 року торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати.

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