Підвищення пенсій 2024 року – скільки пенсіонерів отримуватимуть більше

В Україні 2024 року зростуть усі соціальні виплати. Підвищення пенсій торкнеться понад половину пенсіонерів особливо тих, які отримують мінімальні виплати.

Про це в ефірі телемарафону повідомив народний депутат від парламентської фракції "Батьківщина", перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

"Підвищення пенсій буде незначне, але торкнеться більшої частини всіх пенсіонерів України, особливо тих, які отримують мінімальну пенсію. Це насправді важливо, бо це покриє хоча б рівень інфляції", - зазначив нардеп.

Цимбалюк також зазначив, що у бюджеті на 2024 рік закладено підвищення прожиткового мінімуму – 2920 грн для працездатних і 2360 грн для осіб, які втратили працездатність.

За його словами, мінімальна зарплата від січня зросте до 7100 гривень, а у квітні –до 8 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабмін зробив прогноз щодо зарплати українців у 2024-2026 роках.

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