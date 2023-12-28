Украинцам в январе повысят пенсии: кому и насколько

В Украине от 1 января 2024-го повысят размеры прожиточного минимума и минимальной заработной платы, поэтому это является основанием для перерасчета пенсий определенным категориям украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Отмечается, что уже со следующего года минимальная заработная плата вырастет от 6700 до 7100 грн.

"В связи с этим пересмотрят пенсии неработающим лицам, достигшим 65 лет и имеющие полный страховой стаж (30 лет – женщины и 35 лет – мужчины): минимальный размер пенсий таких пенсионеров от 1 января 2024 года не может быть менее 40% минимальной зарплаты – 2 840 грн ”, – говорится в сообщении ПФУ.

Также с 1 января растут размеры прожиточного минимума. В частности, для лиц, лишившихся трудоспособности, он увеличивается до 2361 грн. Прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц – до 2 920 грн.

Кроме того, с нового года с 258,90 до 292,00 грн вырастет размер надбавки к пенсии почетным донорам Украины, который исчисляется как 10% размера прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц.

"В то же время перерасчет пенсий, надбавок, повышений и других доплат к пенсии, который осуществляется с учетом размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, установленного на 1 января 2024 года, производится с 1 марта вместе с ежегодной индексацией пенсий", — отмечают в пенсионном фонде.

Как сообщалось, повышение пенсий в 2024 году коснется более половины пенсионеров, особенно тех, которые получают минимальные выплаты.

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