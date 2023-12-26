Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется

В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

В Украине от 1 января 2024 часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин. Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Кому отменят выплаты?

ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);

приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);

имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;

приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;

имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

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