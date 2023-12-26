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Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Части ВПЛ отменят выплаты с 1 января: кого это коснется

Выплаты ВПЛ

В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

В Украине от 1 января 2024 часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) больше не будет получать выплаты от государства. В частности, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин. Также не смогут получать помощь переселенцы, находящиеся в местах лишения свободы или осужденные за коллаборационизм.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров от 11.07.2023 №709 "О поддержке внутренне перемещенных лиц".

Кому отменят выплаты?

  • ВПЛ, которые приобрели квартиру, дом или участок на сумму свыше 100 тыс. грн (кроме жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета);
  • приобрели новое транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее пяти лет (кроме авто, которые были приобретены волонтерами и переданы на нужды ВСУ);
  • имеют собственное жилье площадью более 13,65 кв. м на одного члена семьи на территориях, где не ведутся активные (возможные) боевые действия или не оккупированные;
  • приобрели иностранную валюту на общую сумму более 100 тыс. грн (кроме валюты, полученной от благотворительных организаций или приобретенной для оплаты медицинских, социальных, образовательных услуг), а также банковские металлы;
  • имеют на депозитном банковском счете денежные средства на общую сумму более 100 тыс. грн.

Ранее ТСН.ua писал о городах, где в Украине самые высокие зарплаты.

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Дата публикации
Просмотры
601
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