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Курс валют на 27 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

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Курс валют на 27 декабря: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют / Фото: ТСН.ua

Американский доллар потерял в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 27 декабря. По сравнению с предыдущим днем доллар США упал на 16 копеек и составляет 37,35 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 37,36 (-16 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 41,15 (-21 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 9,49 (-4 коп.)

Как отмечалось ранее, курс валют в Украине продолжает качать. Да, валюта стремительно дорожает – на прошлой неделе курс наличного доллара пересек границу 38 грн и продолжил расти. Случилось то, о чем предупреждали финансовые аналитики: как только Нацбанк перестал активно поддерживать курс гривны, она начала обесцениваться.

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Дата публикации
Просмотры
170
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