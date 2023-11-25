Пенсіонерам роздадуть по 5 енергоефективних лампочок: як їх отримати

Для цього пенсіонерам потрібно виконати лише одну дію.

В Україні тепер кожен пенсіонер зможе отримати по 5 лампочок. Кабінет міністрів ухвалив зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо створення сприятливих умов для забезпечення ефективного споживання електроенергії.

Про це у своєму Telegram повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Як пенсіонери можуть отримати лампочки

Для цього пенсіонерам потрібно прийти до відділення з пенсійним посвідченням.

"Це дозволить прискорити процес видачі лампочок реципієнтам перед початком осінньо-зимового періоду підвищених навантажень", – пояснив він.

За його словами, було впроваджено додаткову можливість отримання пенсіонерами по п'ять світлодіодних ламп на одну фізичну особу безпосередньо у відділеннях "Укрпошти".

Найенерговитратніші прилади:

Комп'ютер або ноутбук (5 годин на день) – від 20 до 81 кВт*год.

Холодильник (цілодобово) – від 17,1 до 38,4 кВт*год (залежно від класу енергоефективності).

ТБ (5 годин на день) – від 6,5 до 30 кВт*год на місяць (залежно від телевізора).

Пральна машинка (двічі на тиждень по годині) - від 17 до 25 кВт*год на місяць.

Електричний чайник (годину на тиждень) – споживає від 10 до 22 кВт*год.

Ми розповідали також, що пенсіонери, яким не вистачає стажу для пенсії, можуть оформити тимчасову державну соціальну допомогу. Як це зробити, читайте в матеріалі ТСН.ua.

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