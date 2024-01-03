ВСУ продвинулись вперед на Запорожском направлении – Генштаб

Также ВСУ отразили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области.
Вооруженные силы преуспевают в районе Вербового — украинские защитники заставили оккупантов покинуть некоторые позиции, продвинувшись вперед.
Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ за 3 января.
"На Запорожском направлении Силы обороны отбили атаку противника неподалеку от Роботино Запорожской области. В районе Вербового наши войска продвинулись вперед, заставив врага покинуть некоторые позиции", — говорится в сообщении.
Кроме того, на Авдеевском направлении Вооруженные силы Украины улучшили тактическое положение юго-восточнее Новобахмутовки.
"В то же время Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта", — отмечает украинское командование.
Напомним, ранее мы сообщали, что ВСУ отразили атаки оккупационных войск возле Клещиевки и Роботиного.
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