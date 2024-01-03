Курс валют на 3 января: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар вырос, в евро и злотый упали в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 3 января. Стоимость доллара – 38,08 – это на 7 коп. больше курса предыдущего дня. Евро тем временем потерял уже 28 коп., а злотый – 11 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 37,61 грн (+25 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 41,72 грн (-28 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 9,55 грн (-11 коп.).
Курс доллара в банках
- "ПриватБанк" – 38,10 – 38,70 грн
- "Ощадбанк" – 38,40 – 38,95 грн
- "ПУМБ" – 38,00 – 38,95 грн
- "Укрсиббанк" – 38,00 – 38,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,15 – 38,85 грн
Курс евро в банках
- "ПриватБанк" – 42,00-43,00 грн
- "Сбербанк" — 42,40 — 43,30 грн
- "ПУМБ" – 42,00 – 42,80 грн
- "Укрсиббанк" – 42,00 – 43,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 42,20 – 43,00 грн
Курс злотого в банках
- "Сбербанк" — 9,20 — 9,95 грн
- "ПУМБ" – 9,40 – 9,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,50 – 9,90 грн
Как сообщалось, в Украине станет проще рассчитаться картой в магазине. Ведь 1 января вступила в силу новая норма постановления правительства об обязанности розничных торговцев устанавливать POS-терминалы для безналичных расчетов.