Курс валют на 28 декабря: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 28 декабря. Стоимость доллара – 37,61 – это на 25 коп. больше курса предыдущего дня. Евро вырос на 48 коп., а злотый — на 12 коп.

Об этом сообщили в НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 37,61 грн (+25 коп.)

Курс евро

1 евро – 41,63 грн (+48 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,49 грн (+12 коп.).

Курс доллара в банках

"ПриватБанк" – 37,49 – 37,99 грн

"Ощадбанк" – 37,70 – 38,15 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,10 грн

"Укрсиббанк" – 37,40 – 38,05 грн

"Укрэксимбанк" – 37,35 – 38,05 грн

Курс евро в банках

"ПриватБанк" – 41,20 – 42,20 грн

"Сбербанк" — 41,35 — 42,00 грн

"ПУМБ" – 41,40 – 41,10 грн

"Укрсиббанк" – 41,20 – 42,10 грн

"Укрэксимбанк" – 41,25 – 42,05 грн

Курс злотого в банках

"ПриватБанк" – 9,25 – 9,65 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,70 грн

"ПУМБ" – 9,20 – 9,75 грн

В обменниках доллар продают в среднем по 38,20 грн. Покупают за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,90 грн. Продают по 42,20 грн.

Как сообщалось, в Минэкономики сделали экономический прогноз на следующий год. В частности, в министерстве надеются, что в новом году из-за границы в Украину вернутся не менее 1,5 млн человек.

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