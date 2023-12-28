Ночью РФ снова атаковала Украину дронами: сколько БпЛА сбила ПВО

В ночь на четверг, 28 декабря, российские оккупационные войска атаковали Украину восемью беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить семь иранских дронов.

Об этом сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ.

"Семь беспилотников были сбиты истребительной авиацией, подразделениями ЗРВ, мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Днепропетровской, Кировоградской и Запорожской областей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты запускали "Shahed-136/131" из района Приморско-Ахтарска, что в Российской Федерации.

Напомним, Россия ночью запустила по Украине ударные БПЛА. Вражеские беспилотники маневрировали в центральных областях.

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